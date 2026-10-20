Daut Haradinaj kritikon ashpër deklaratën e Konjufcës në OKB: Marre Glauk, bota po na sheh sikur ne kemi vra e pre popuj

Daut Haradinaj ka reaguar ashpër, pas fjalimit të ministrit të Jashtëm, Glauk Konjufca, në Këshillin e Sigurimit të OKB-së. Në një postim në Facebook, Haradinaj u shpreh se është poshtërim për Kosovën të mos thuhet asgjë për të vërtetën për luftën dhe gjakderdhjen e popullit tonë. “Marre, Glauk! Kurrë s’kemi me u ndalë deri te…

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20/10/2026 22:57

Daut Haradinaj ka reaguar ashpër, pas fjalimit të ministrit të Jashtëm, Glauk Konjufca, në Këshillin e Sigurimit të OKB-së.

Në një postim në Facebook, Haradinaj u shpreh se është poshtërim për Kosovën të mos thuhet asgjë për të vërtetën për luftën dhe gjakderdhjen e popullit tonë.

“Marre, Glauk! Kurrë s’kemi me u ndalë deri te e vërteta jonë, o të pafytyrë!” ka shkruar Haradinaj.

Postimi i plotë i tij:

Një Kosovë e poshtëruar deri në këtë pikë kurrë s’e kam prit. Bota po na sheh çuditshëm, sikur na kemi vra e pre popuj, pa e thënë të vërtetën për luftën dhe gjakderdhjen tonë për liri.

Marre, Glauk!

Kurrë s’kemi me u ndalë deri te e vërteta jonë, o të pafytyrë!

PDK, a jeni kund…?

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