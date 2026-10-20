Leposaviq: Arrestohet një i dyshuar për nxjerrje të kundërligjshme të dokumenteve zyrtare të Kosovës, ndalohet për 48 orë
Njësia Rajonale për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit Mitrovicë Veri, njofton se ka pranuar informatë nga Hetimet Rajonale të DRP-së Mitrovicë Veri se i dyshuari me iniciale (R.M.) kundërligjshëm merret me nxjerrjen e dokumenteve zyrtare të Republikës së Kosovës që ndërlidhen me regjistrimin civil. Në kioskën e të dyshuarit në Leposaviq të cilën “i…
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Njësia Rajonale për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit Mitrovicë Veri, njofton se ka pranuar informatë nga Hetimet Rajonale të DRP-së Mitrovicë Veri se i dyshuari me iniciale (R.M.) kundërligjshëm merret me nxjerrjen e dokumenteve zyrtare të Republikës së Kosovës që ndërlidhen me regjistrimin civil.
Në kioskën e të dyshuarit në Leposaviq të cilën “i dyshuari e shfrytëzon si vend për servisimin e celularëve, zyrtarët policor nga Sektori i Hetimeve Rajonale të DRP-së Mitrovicë Veri kanë kryer kontrolle policore dhe me asistim të njësisë së forenzikes rajonale të DRP-së Mitrovicë Veri si dëshmi materiale kanë sekuestruar përkohësisht pajisje elektronike dhe dokumente të ndryshme relevante lidhur me rastin, të cila dëshmi do të procedohen tutje sipas udhëzimeve të Prokurorit të Shtetit”, thuhet në njoftimin e policisë.
Lidhur me rastin, përveç dy personave tjerë, është intervistuar edhe i dyshuari në prezencën e avokatit mbrojtës, ndërsa pas shqyrtimit të rrethanave të rastit, Prokurori i Shtetit ka lëshuar aktvendim për ndalimin policor të të dyshuarit për 48 orë.
“Rasti do të trajtohet nga njësia për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit–Mitrovicë Veri në koordinim me Prokurorinë Themelore në Mitrovicë”, thuhet tutje në njoftim.