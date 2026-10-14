Protesta të dhunshme në Tiranë, sulmohet me gurë dhe molotovë edhe Ministria e Drejtësisë
Protestuesit kanë sulmuar me gurë dhe molotovë Ministrinë e Drejtësisë mbrëmjen e së mërkurës pasi më herët sulmuan edhe institucione të tjera si Ministria e Ekonomisë, Kuvendi, Kryeministria dhe disa biznese private. Protestuesit u zhvendosën në orët e pasdites përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, ku ndezën zjarre pranë Kryeministrisë, në zonën e Piramidës dhe pranë…
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Protestuesit kanë sulmuar me gurë dhe molotovë Ministrinë e Drejtësisë mbrëmjen e së mërkurës pasi më herët sulmuan edhe institucione të tjera si Ministria e Ekonomisë, Kuvendi, Kryeministria dhe disa biznese private.
Protestuesit u zhvendosën në orët e pasdites përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, ku ndezën zjarre pranë Kryeministrisë, në zonën e Piramidës dhe pranë Kullave Binjake, raporton Euronewsalbania.
Për shkak të tensioneve, policia përdori gaz lotsjellës në përpjekje për të shpërndarë turmën, e cila më pas u zhvendos fillimisht në drejtim të Parlamentit për t’u shpërndarë në grupe të vogla nëpër lagje të ndryshme të kryeqytetit.