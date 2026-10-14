Komandantët e NATO-s vizitojnë Manastirin e Graçanicës, KFOR-i rikonfirmon përkushtimin për mbrojtjen e trashëgimisë fetare në Kosovë

Komandanti i Komandës së Forcave të Përbashkëta në Napoli, Admirali George M. Wikoff, dhe Komandanti i KFOR-it, Gjeneral-majori Roberto Vergori, vizituan Manastirin e Graçanicës. Gjatë vizitës së tyre, komandantët ushtarakë të NATO-s u takuan me Peshkopin Teodosije Sibalic të Eparkisë së Rashkës dhe Prizrenit dhe me Atin Sava Janjic të Manastirit të Deçanit të Epërm…

Lajme

14/10/2026 20:55

Komandanti i Komandës së Forcave të Përbashkëta në Napoli, Admirali George M. Wikoff, dhe Komandanti i KFOR-it, Gjeneral-majori Roberto Vergori, vizituan Manastirin e Graçanicës.

Gjatë vizitës së tyre, komandantët ushtarakë të NATO-s u takuan me Peshkopin Teodosije Sibalic të Eparkisë së Rashkës dhe Prizrenit dhe me Atin Sava Janjic të Manastirit të Deçanit të Epërm në Republikën e Kosovës.

KFOR-i në komunikatë tha se “ KFOR rikonfirmoi përkushtimin e tij për mbrojtjen e trashëgimisë fetare dhe kulturore të Kosovës, përfshirë përgjegjësinë e vazhdueshme për sigurinë e Manastirit të Deçanit të Epërm, të cilin e ka mbrojtur që nga viti 1999”.

Artikuj të ngjashëm

October 14, 2026

Mediumi italian: Transferimi i përgjegjësisë për Urën e Ibrit nga KFOR-i...

October 14, 2026

Përfundon misioni i kërkim-shpëtimit në Rahovicë të Ferizajt, personi i zhdukur...

October 14, 2026

Mision kërkim-shpëtimi në Ferizaj, ekipet e SHKKSH-së nisen në aksion

October 14, 2026

Daut Haradinaj: U bë pazar i ulët me Ligjin për Specialen,...

October 14, 2026

Ministri gjerman i Financave paralajmëron: Konfliktet tregtare dhe tarifat po dëmtojnë...

October 14, 2026

Netanyahu thotë se nuk do të lejoj krijimin e një shteti...

Lajme të fundit

Mediumi italian: Transferimi i përgjegjësisë për Urën e...

Përfundon misioni i kërkim-shpëtimit në Rahovicë të Ferizajt,...

Mision kërkim-shpëtimi në Ferizaj, ekipet e SHKKSH-së nisen në aksion

PSG-ja po e “shkel” Cityn, shënohet edhe goli i tretë