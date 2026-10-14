Liverpooli mposhtë keq LASK-un, shënohen nëntë gola në Austri

Skuadra e Liverpoolit ka shënuar fitore të çmendur ndaj LASK Linzit në Austri. “The Reds” fituan me shifrat 3:6. Golat për ekipin e Iraolas i shënuan: Barcola (3), Araujo, Frimpong dhe Koumas. Kurse golat për vendasit i shënuan: Ljubicic dhe Flecker (2). Liverpooli tani shkon në kuotën e gjashtë pikëve në pozitën e dytë në…

Sport

14/10/2026 20:52

Skuadra e Liverpoolit ka shënuar fitore të çmendur ndaj LASK Linzit në Austri.

“The Reds” fituan me shifrat 3:6.

Golat për ekipin e Iraolas i shënuan: Barcola (3), Araujo, Frimpong dhe Koumas.

Kurse golat për vendasit i shënuan: Ljubicic dhe Flecker (2).

Liverpooli tani shkon në kuotën e gjashtë pikëve në pozitën e dytë në UEFA Champions League.

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