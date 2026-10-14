Liverpooli mposhtë keq LASK-un, shënohen nëntë gola në Austri
Skuadra e Liverpoolit ka shënuar fitore të çmendur ndaj LASK Linzit në Austri. “The Reds” fituan me shifrat 3:6. Golat për ekipin e Iraolas i shënuan: Barcola (3), Araujo, Frimpong dhe Koumas. Kurse golat për vendasit i shënuan: Ljubicic dhe Flecker (2). Liverpooli tani shkon në kuotën e gjashtë pikëve në pozitën e dytë në…
Sport
Skuadra e Liverpoolit ka shënuar fitore të çmendur ndaj LASK Linzit në Austri.
“The Reds” fituan me shifrat 3:6.
Golat për ekipin e Iraolas i shënuan: Barcola (3), Araujo, Frimpong dhe Koumas.
Kurse golat për vendasit i shënuan: Ljubicic dhe Flecker (2).
Liverpooli tani shkon në kuotën e gjashtë pikëve në pozitën e dytë në UEFA Champions League.