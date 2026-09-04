Prokuroria Speciale dorëzon sot një aktakuzë për krimet e luftës në Prekaz

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njoftuar se sot do të mbajë një konferencë për media lidhur me dorëzimin e një aktakuze për krime lufte të kryera në lagjen e Jasharëve, në Prekaz të Skenderajt. Sipas njoftimit të Prokurorisë Speciale, në konferencë pritet të bëhen të ditura detaje lidhur me aktakuzën e dorëzuar për…

Lajme

04/09/2026 10:43

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njoftuar se sot do të mbajë një konferencë për media lidhur me dorëzimin e një aktakuze për krime lufte të kryera në lagjen e Jasharëve, në Prekaz të Skenderajt.

Sipas njoftimit të Prokurorisë Speciale, në konferencë pritet të bëhen të ditura detaje lidhur me aktakuzën e dorëzuar për krimet e luftës në Prekaz.

Prokuroria Speciale nuk ka dhënë detaje të tjera në njoftimin paraprak lidhur me personat e përfshirë në aktakuzë.

Artikuj të ngjashëm

September 4, 2026

Vdekja e 27-vjeçarit te objekti në ndërtim, 30 ditë paraburgim për...

September 4, 2026

Avokatët e huaj të Veliajt kërkesë në SPAK: Më 10 shtator...

September 4, 2026

Rezervoni fluturimin tuaj drejt Göteborg-ut me PrishtinaTicket

September 4, 2026

Akuzat për 53 milionëshin, Pal Lekaj ndihet i pafajshëm: Nuk kam...

September 3, 2026

“Volumet janë rikthyer në nivelet e mëparshme”, Trump publikon shifrat për...

September 3, 2026

CNN: Me diplomacinë e bllokuar, Trump rikthehet te ideja e ndryshimit...

Lajme të fundit

Vdekja e 27-vjeçarit te objekti në ndërtim, 30...

Avokatët e huaj të Veliajt kërkesë në SPAK:...

Del video e plotë, si e organizoi Jozefin...

Rezervoni fluturimin tuaj drejt Göteborg-ut me PrishtinaTicket