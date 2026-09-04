Prokuroria Speciale dorëzon sot një aktakuzë për krimet e luftës në Prekaz
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njoftuar se sot do të mbajë një konferencë për media lidhur me dorëzimin e një aktakuze për krime lufte të kryera në lagjen e Jasharëve, në Prekaz të Skenderajt. Sipas njoftimit të Prokurorisë Speciale, në konferencë pritet të bëhen të ditura detaje lidhur me aktakuzën e dorëzuar për…
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Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njoftuar se sot do të mbajë një konferencë për media lidhur me dorëzimin e një aktakuze për krime lufte të kryera në lagjen e Jasharëve, në Prekaz të Skenderajt.
Sipas njoftimit të Prokurorisë Speciale, në konferencë pritet të bëhen të ditura detaje lidhur me aktakuzën e dorëzuar për krimet e luftës në Prekaz.
Prokuroria Speciale nuk ka dhënë detaje të tjera në njoftimin paraprak lidhur me personat e përfshirë në aktakuzë.