Rezervoni fluturimin tuaj drejt Göteborg-ut me PrishtinaTicket

Nëse destinacioni juaj është Göteborg-u, PrishtinaTicket ju ofronfluturime direkte çdo të shtunë nga Prishtina, duke e bërëudhëtimin më të shpejtë, më praktik dhe pa ndalesa. Me çdo biletë përfitoni një shërbim të plotë, ku përfshihen ulësjae rezervuar, check-in falas dhe bagazh deri në 20 kg. Me PrishtinaTicket, çmimi që shihni është ai që paguani, pa…

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04/09/2026 11:39

Nëse destinacioni juaj është Göteborg-u, PrishtinaTicket ju ofronfluturime direkte çdo shtunë nga Prishtina, duke e bërëudhëtimin shpejtë, praktik dhe pa ndalesa.

Me çdo biletë përfitoni një shërbim plotë, ku përfshihen ulësjae rezervuar, check-in falas dhe bagazh deri 20 kg. Me PrishtinaTicket, çmimi shihni është ai paguani, pa tarifa fshehura.

Kjo linjë është zgjedhja ideale për vizita familjare, udhëtimebiznesi apo pushime, duke ju ofruar komoditet dhe siguri gjatëgjithë udhëtimit.

Përveç Göteborg-ut, PrishtinaTicket ju lidh me mbi 25 destinacione Evropë, duke ju dhënë mundësi shumta për udhëtuar lehtë dhe me fleksibilitet gjatë gjithë vitit.

Rezervoni biletën tuaj sot dhe udhëtoni drejt Göteborg-ut me shërbimin profesional PrishtinaTicket.

Si ta rezervoni biletën tuaj?

Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqenwww.prishtinaticket.net, ku mund caktoni kohën e saktë udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. çmim biletëspërfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhebagazh deri 20 kg.

Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuarshërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri23:00, numrat e telefonit:

🇱🇺  +35220334188

🇩🇪 +49 7621 9165 313

🇨🇭 +41 61 510 06 86

🇽🇰 +383 49 200 286

🇸🇪 +46 470 580 944

🇸🇮 +386 47 774 141

 Mënyra e pagesës biletës tuaj përfundohet lehtësishtnëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.

 Lista e destinacioneve me fluturime direkte nga GP Aviation dhePrishtinaTicket

Zürich – Prishtinë

Basel – Prishtinë

Geneva – Prishtinë

Berlin – Prishtinë

Düsseldorf – Prishtinë

Stuttgart – Prishtinë

München – Prishtinë

Münster – Prishtinë

Köln – Prishtinë

Dortmund – Prishtinë

Hamburg – Prishtinë

Hannover – Prishtinë

NürnbergPrishtinë

MemmingenPrishtinë

Bremen – Prishtinë

Karlsruhe/Baden-Baden – Prishtinë

Luxemburg – Prishtinë

Salzburg – Prishtinë

Ljubljana – Prishtinë

Malmö – Prishtinë

GöteborgPrishtinë

Växjö – Prishtinë

Helsinki – Prishtinë

Oslo – Prishtinë

BrukselPrishtinë

Basel – Ohër (Ohrid)

 

 

 

Kontaktet Facebook dhe Instagram.

 

Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, gjithë pasagjerët janë siguruar përrezervimet e tyre.

 

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