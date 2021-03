Princ Harry gjen punë si person që ka ndikim në përmirësimin e shëndetit mendor përmes aplikacionit të njohur

Duka i Sussex tani do të jetë Shefi i Ndikimit në BetterUp, një aplikacion i Silicon Valley që përqendrohet në stërvitje dhe shëndetin mendor, transmeton lajmi.net.

BetterUp filloi në vitin 2013 dhe misioni i tij është të zhbllokojë potencialin, qëllimin dhe pasionin më të madh duke sjellë së bashku trajnimin, teknologjinë dhe shkencën e sjelljes.

Në një artikull në faqen e internetit të kompanisë, Harry shpjegon pse vendosi të bashkohej me ekipin dhe si përvojat e tij të jetës e kanë formësuar atë, duke përfshirë dekadën e tij në ushtri. Harry tregon se ai gjithashtu punon personalisht me një trajner të BetterUp i cili i ka dhënë atij “këshilla të shëndosha” dhe “një perspektivë të freskët”.

“Unë besoj fort se përqendrimi te përparësia e gjendjes sonë mendore zhbllokon potencialin dhe mundësinë që kurrë nuk e dinim se kishim brenda nesh”, shkruan ai. “Siç thonë Komandot e Marinës Mbretërore,” është një gjendje shpirtërore. Të gjithë e kemi në vete”, shton Harry.

“Të jesh i akorduar me mendjen tënde dhe të kesh një strukturë mbështetëse rreth teje, janë thelbësore për të gjetur versionin tënd të performancës kulmore”, vazhdon princi 36-vjeçar. “Ajo që kam mësuar në jetën time është fuqia e shndërrimit të dhimbjes në qëllim”.

Harry rendit katër fushat kryesore në të cilat do të përqendrohet në rolin e tij të ri – avokimin e drejtimit dhe ndërgjegjësimin për aftësinë mendore udhëzimi i misionit dhe ndikimit shoqëror të BetterUp për të sjellë shkencën e performancës kulmore dhe potencialin njerëzor në duart e njerëzve në të gjithë botën ndikimi në vizionin e platformës, komunitetit dhe përvojës së anëtarit të BetterUp dhe zgjerimin e komunitetit global të BetterUp.

“Si Zyrtari i Parë i Ndikimit i BetterUp, qëllimi im është të ngris dialogje kritike rreth shëndetit mendor, të ndërtoj komunitete mbështetëse dhe të dhembshura dhe të krijoj një mjedis për biseda të ndershme dhe të prekshme,” thotë ai. “Dhe shpresa ime është të ndihmoj njerëzit të zhvillojnë forcën, qëndrueshmërinë dhe besimin e tyre të brendshëm.”

Ndërkohë, Harry dhe gruaja e tij, Meghan Markle, gjithashtu po bëjnë lëvizje kur bëhet fjalë për fondacionin e tyre bamirës, Archewell. Kohët e fundit EntertainmentTonight mësoi se Ben Browning, një producent i nominuar për Oskar, është bashkuar me ekipin Archewell si Shef i Përmbajtjes. Ai do të mbikëqyrë përmbajtjen për Archewell Productions dhe Archewell Audio dhe gjithashtu do të punojë ngushtë me Netflix dhe Spotify në partneritetet e fondacionit me platformën streaming./Lajmi.net/