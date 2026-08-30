Prezantohet Leao te Galatasaray, ja çfarë numri do të mbajë në fanellë

Rafael Leao është goditja e madhe e Galatasarayt në merkato. Ai bëri transferimin nga Milani, teksa do të ketë mundësinë që të luaj edhe në Ligën e Kampionëve. Ndërsa po ashtu është bërë e ditur edhe numri që portugezi do e mbajë në fanellë, i cili është 27. Leao, padyshim pati një kohë të suksesshme…

Sport

30/08/2026 13:54

Rafael Leao është goditja e madhe e Galatasarayt në merkato.

Ai bëri transferimin nga Milani, teksa do të ketë mundësinë që të luaj edhe në Ligën e Kampionëve.

Ndërsa po ashtu është bërë e ditur edhe numri që portugezi do e mbajë në fanellë, i cili është 27.

Leao, padyshim pati një kohë të suksesshme te Milani, ku fitoi “Scudetton” si dhe 2 Superkupa të Italisë.

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