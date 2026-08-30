Prezantohet Leao te Galatasaray, ja çfarë numri do të mbajë në fanellë
Rafael Leao është goditja e madhe e Galatasarayt në merkato. Ai bëri transferimin nga Milani, teksa do të ketë mundësinë që të luaj edhe në Ligën e Kampionëve. Ndërsa po ashtu është bërë e ditur edhe numri që portugezi do e mbajë në fanellë, i cili është 27. Leao, padyshim pati një kohë të suksesshme…
Sport
Rafael Leao është goditja e madhe e Galatasarayt në merkato.
Ai bëri transferimin nga Milani, teksa do të ketë mundësinë që të luaj edhe në Ligën e Kampionëve.
Ndërsa po ashtu është bërë e ditur edhe numri që portugezi do e mbajë në fanellë, i cili është 27.
Leao, padyshim pati një kohë të suksesshme te Milani, ku fitoi “Scudetton” si dhe 2 Superkupa të Italisë.