FFK: Fitorja ka emër, Fitore për çlirimtarët

Federata e Futbollit të Kosovës ka dal me reagim pas fitores kundër Irlandës me rezultat 1:0. Në postimin e bërë, ku janë bashkangjitur momente nga ndeshja, FFK shënoi se kjo fitore i dedikohet ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, transmeton lajmi.net. “FITORJA KA EMËR, FITORE PËR ÇLIRIMTARËT”, ka shkruar FFK në postimin e tyre. Golin e…

Sport

24/09/2026 23:27

Federata e Futbollit të Kosovës ka dal me reagim pas fitores kundër Irlandës me rezultat 1:0.

Në postimin e bërë, ku janë bashkangjitur momente nga ndeshja, FFK shënoi se kjo fitore i dedikohet ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, transmeton lajmi.net.

“FITORJA KA EMËR, FITORE PËR ÇLIRIMTARËT”, ka shkruar FFK në postimin e tyre.

Golin e vetëm të ndeshjes e shënoi kapiteni, Vedat Muriqi në minutën e 83-të dhe ia dedikoi ish-krerëve të UÇK-së që po mbahen në Hagë./lajmi.net/

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