“Meriton të rrihesh siç të rrihte Berati, por unë nuk i ndyj duart e mia me ty” – Lala përplaset keq me Rexhajn në emision
Një përplasje e ashpër ka ndodhur mbrëmjen e sotme në studion e “Opinion” mes analistit Albatros Rexhaj dhe gazetares Klodiana Lala. Debati u ndez pasi gazetarja po përgënjeshtronte pretendimet e ish-kreut të SHISH Vlora Hyseni, e cila iu drejtua sot në dyert e SPAK Lalës me fjalinë “Si kalon me agjentët serbë në hotele”. Rexhaj…
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Një përplasje e ashpër ka ndodhur mbrëmjen e sotme në studion e “Opinion” mes analistit Albatros Rexhaj dhe gazetares Klodiana Lala.
Debati u ndez pasi gazetarja po përgënjeshtronte pretendimet e ish-kreut të SHISH Vlora Hyseni, e cila iu drejtua sot në dyert e SPAK Lalës me fjalinë “Si kalon me agjentët serbë në hotele”.
Rexhaj ngriti pikëpyetje mbi deklaratën mohuese të Lalës. Në përplasje u përfshi dhe gazetari i emisionit Blendi Fevziu, i cili i kërkoi Rexhajt të ruante etikën.
Pjesë nga debati në studio:
Rexhaj: Gjykata ka një urdhër sot…
Lala: Atë agjenten tëndë mbaje aty se në fakt meriton të rrihesh siç të rrihte Berati, por unë nuk i ndyj duart e mia me ty. Të lutem kur flas unë mos guxo të ndërhysh.
Rexhaj: Përse duhet të të besojmë ty dhe jo Vlorës. Ejj jam këtu unë. Nuk mundesh të flasësh. (I kthehet Fevziut) Tha ka bërë mirë që të ka rrahur. Mua smë rreh dot askush, ti e mormalizove.
Fevziu: Po më the “or ti” del përjashta. Çohu dhe dil jashtë.
Rexhaj: Ti e normalizove o shok.
Lala: Mos më beso nuk më intereson fare, nuk je në ekuacionin tim. Je komplet i parëndësishëm.
Rexhaj: Të dyja mund të jenë të vërteta, ajo kriminele dhe ti agjente.