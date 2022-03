Preu flokët, Atdheu tregon arsyen prekëse të këtij ndryshimi

Prej kohësh ai mbante flokë të gjata, por që ka vendosur t’i presë ato, shkruan lajmi.net.

Sot ai ka treguar edhe arsyen e veçantë, për ndryshimin e stilit të flokëve pas shumë kohësh.

Nëpërmjet disa postimeve të tij në “Instagram”, ai ka njoftuar se mamaja e tij vuante nga kanceri për një kohë të gjatë dhe kjo gjë ka bërë që ai të solidarizohet.

Ish konkurrenti ka vendosur t’i dhurojë flokët e tij për paruke, për gjithë personat që vuajnë nga kanceri.

“Më keni pyet shumë arsyen pse kam vendos me i heq flokët, e vetmja arsye është që kisha kohë që doja me i heq kur m’u smur nëna ime gjëja më eshenjtë në jetën time me sëmundjen e kancerit por nuk më la me i heq atëherë. Dmth që doja të solidarizohesha me nënën time por falë Zotit është mirë me shëndet. Tash një ditë isha me repartin e onkologjisë bashkë me nënën dhe pashë gjithë ato gra ato nëna që vuajnë nga kjo sëmundje u ndjeva shumë keq dhe vendosa t’i heq flokët e mija dhe i dhurova për këto nënat tona që të bëhet paruke për ndonjërën nga atoTë njejtën gjë vendosi ta bëjë dhe vëllai im sot, unë i kam dhuru në Shqipëri, vëllai do i dhurojë këtu në Kosovë. Zoti i ruajt të gjitha nënat tona kush vuan nga kjo sëmundje, dasht Zoti e kalojnë shpejt.”, ka shkruar ai./Lajmi.net/