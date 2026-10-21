Presidentja Shiroka Pula thirrje shqiptarëve të Luginës: Dilni sa më shumë në zgjedhje

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, u ka bërë thirrje shqiptarëve të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës që të marrin pjesë sa më masivisht në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të Serbisë, më 25 tetor, për të siguruar përfaqësim më të fuqishëm në Kuvendin e Serbisë. Gjatë një takimi me përfaqësuesit e Listës “Koalicioni Shqiptar”, Shiroka Pula…

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21/10/2026 18:28

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, u ka bërë thirrje shqiptarëve të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës që të marrin pjesë sa më masivisht në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të Serbisë, më 25 tetor, për të siguruar përfaqësim më të fuqishëm në Kuvendin e Serbisë.

Gjatë një takimi me përfaqësuesit e Listës “Koalicioni Shqiptar”, Shiroka Pula theksoi rëndësinë e bashkërendimit politik për përfaqësimin e interesave të shqiptarëve në institucionet e Serbisë.

Sipas njoftimit të Presidencës, presidentja vlerësoi bashkimin e tetë subjekteve politike shqiptare në një listë të përbashkët zgjedhore dhe u uroi atyre sukses në zgjedhje.

Ajo tha se rritja e përfaqësimit të shqiptarëve në Kuvendin e Serbisë do të ndihmonte në denoncimin më të fuqishëm të shkeljeve sistematike të të drejtave të tyre nga autoritetet serbe, si dhe në adresimin institucional të kërkesave legjitime të shqiptarëve të Luginës së Preshevës.

Në takim, përfaqësuesit e “Koalicionit Shqiptar” e uruan Shiroka Pulën për zgjedhjen në detyrën e presidentes së Kosovës.

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