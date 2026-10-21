Tensione në protestën në Tiranë, efektivët “Shqiponja” mbërrijnë në Bulevard pas hedhjes së molotovëve

Situata paraqitet e tensionuar gjatë protestës në Bulevard, ku në zonë kanë mbërritur edhe efektivë të forcave speciale të policisë “Shqiponja”. Prania e forcave të policisë vjen në një moment tensioni gjatë tubimit, ndërsa situata në terren po ndiqet nga autoritetet. Pas një dite të gjatë në qetësi, duket se kanë nisur tensionet e para…

Lajme

21/10/2026 18:47

Situata paraqitet e tensionuar gjatë protestës në Bulevard, ku në zonë kanë mbërritur edhe efektivë të forcave speciale të policisë “Shqiponja”.

Prania e forcave të policisë vjen në një moment tensioni gjatë tubimit, ndërsa situata në terren po ndiqet nga autoritetet.

Pas një dite të gjatë në qetësi, duket se kanë nisur tensionet e para përpara Kryeministrisë.

Në drejtim të godinës është hedhur një kapsollë dhe më pas nisën molotovët, ndërsa protestuesit vendosën të djegin një karrige./Tch

Artikuj të ngjashëm

October 21, 2026

Mehmeti: Shqiptarët mund të jenë çelësi për formimin e qeverisë së...

October 21, 2026

Hyri me thikë për të grabitur barnatoren në Pejë, policia e...

October 21, 2026

Presidentja Shiroka Pula takon ipeshkvin Dodë Gjergji

October 21, 2026

Rafuna paralajmëron rritje të inflacionit në Kosovë, kërkon masa nga Qeveria...

October 21, 2026

Rusia liron 74-vjeçarin amerikan të burgosur për luftimet në Ukrainë, Trump:...

October 21, 2026

Protesta në 50 qytete në të gjithë Greqinë: Mijëra nxënës, studentë...

Lajme të fundit

Mehmeti: Shqiptarët mund të jenë çelësi për formimin...

Hyri me thikë për të grabitur barnatoren në...

Presidentja Shiroka Pula takon ipeshkvin Dodë Gjergji

Rafuna paralajmëron rritje të inflacionit në Kosovë, kërkon...