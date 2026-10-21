Tensione në protestën në Tiranë, efektivët “Shqiponja” mbërrijnë në Bulevard pas hedhjes së molotovëve
Situata paraqitet e tensionuar gjatë protestës në Bulevard, ku në zonë kanë mbërritur edhe efektivë të forcave speciale të policisë “Shqiponja”. Prania e forcave të policisë vjen në një moment tensioni gjatë tubimit, ndërsa situata në terren po ndiqet nga autoritetet. Pas një dite të gjatë në qetësi, duket se kanë nisur tensionet e para…
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Situata paraqitet e tensionuar gjatë protestës në Bulevard, ku në zonë kanë mbërritur edhe efektivë të forcave speciale të policisë “Shqiponja”.
Prania e forcave të policisë vjen në një moment tensioni gjatë tubimit, ndërsa situata në terren po ndiqet nga autoritetet.
Pas një dite të gjatë në qetësi, duket se kanë nisur tensionet e para përpara Kryeministrisë.
Në drejtim të godinës është hedhur një kapsollë dhe më pas nisën molotovët, ndërsa protestuesit vendosën të djegin një karrige./Tch