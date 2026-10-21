Presidentja Shiroka Pula takon ipeshkvin Dodë Gjergji
Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur sot në takim ipeshkvin e Ipeshkvisë Prizren-Prishtinë, Imzot Dodë Gjergji. Gjatë takimit, Gjergji e ka uruar presidenten për detyrën e re dhe i ka dëshiruar suksese në ushtrimin e mandatit. Sipas njoftimit, në takim është diskutuar për rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të vendit dhe bashkësive fetare,…
Lajme
Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur sot në takim ipeshkvin e Ipeshkvisë Prizren-Prishtinë, Imzot Dodë Gjergji.
Gjatë takimit, Gjergji e ka uruar presidenten për detyrën e re dhe i ka dëshiruar suksese në ushtrimin e mandatit.
Sipas njoftimit, në takim është diskutuar për rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të vendit dhe bashkësive fetare, me qëllim të ruajtjes së paqes, mirëqenies dhe tolerancës në shoqëri.
Presidentja Shiroka Pula ka vlerësuar kontributin e Kishës Katolike në Kosovë në ruajtjen e traditës, forcimin e harmonisë ndërfetare dhe kultivimin e solidaritetit e të bashkëjetesës ndërmjet qytetarëve.