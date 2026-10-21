Presidentja Shiroka Pula takon ipeshkvin Dodë Gjergji

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur sot në takim ipeshkvin e Ipeshkvisë Prizren-Prishtinë, Imzot Dodë Gjergji. Gjatë takimit, Gjergji e ka uruar presidenten për detyrën e re dhe i ka dëshiruar suksese në ushtrimin e mandatit. Sipas njoftimit, në takim është diskutuar për rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të vendit dhe bashkësive fetare,…

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21/10/2026 18:58

Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur sot në takim ipeshkvin e Ipeshkvisë Prizren-Prishtinë, Imzot Dodë Gjergji.

Gjatë takimit, Gjergji e ka uruar presidenten për detyrën e re dhe i ka dëshiruar suksese në ushtrimin e mandatit.

Sipas njoftimit, në takim është diskutuar për rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të vendit dhe bashkësive fetare, me qëllim të ruajtjes së paqes, mirëqenies dhe tolerancës në shoqëri.

Presidentja Shiroka Pula ka vlerësuar kontributin e Kishës Katolike në Kosovë në ruajtjen e traditës, forcimin e harmonisë ndërfetare dhe kultivimin e solidaritetit e të bashkëjetesës ndërmjet qytetarëve.

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