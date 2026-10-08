Presidentja Shiroka-Pula merr në Presidencë këshilltaren e Haxhiut, aktivisten e njohur të Vetëvendosjes

Presidentja e re e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka nisur formimin e kabinetit të saj presidencial, duke emëruar Berita Abazin në pozitën e shefes së stafit. Sipas informacioneve, Abazi ka qenë më herët shefe e stafit të Albulena Haxhiut, ndërsa aktualisht është edhe asambleiste e Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë, raporton lajmi.net Në këtë pozitë, ajo është…

Lajme

08/10/2026 19:14

Presidentja e re e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka nisur formimin e kabinetit të saj presidencial, duke emëruar Berita Abazin në pozitën e shefes së stafit.

Sipas informacioneve, Abazi ka qenë më herët shefe e stafit të Albulena Haxhiut, ndërsa aktualisht është edhe asambleiste e Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë, raporton lajmi.net

Në këtë pozitë, ajo është autorizuar edhe për emërimin e pjesëtarëve të tjerë të kabinetit presidencial, përfshirë asistentët.

Kujtojmë se Berita Abazi, këshilltarja politike e u.d e Presidentes Albulena Haxhiu, fitoi 2,851 euro nga OJQ-ja “Integra”, e cila bashkëhartoi ekspozitën “Masakrat në Kosovë 1998–1999” në Prishtinë.

Shuma është deklaruar në formularin e pasurisë për vitin 2024, por sipas ligjit, zyrtarët e lartë nuk mund të marrin pagesë për pjesëmarrje në organizata joqeveritare përveç kompensimit të shpenzimeve, gjë që nuk është respektuar në këtë rast.

Ndryshe, Shiroka-Pula u zgjodh presidente e Kosovës më 6 tetor, me 81 vota të deputetëve, ndërsa më 7 tetor mori zyrtarisht detyrën përmes ceremonisë së inaugurimit./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 8, 2026

​Komisioneri evropian McGrath pas takimit me Ramën: Shqipëria e ka vendin...

October 8, 2026

Mbi tre muaj pa gjurmë: Familja vazhdon kërkimet për 78-vjeçarin Xhafer Raqi

October 8, 2026

Haxhiu për zgjedhjen e Shiroka-Pulës: Kosova tash do të ketë stabilitet...

October 8, 2026

KPK publikon arsyet e shkarkimit të Blerim Isufajt nga posti i...

October 8, 2026

Trump e do çmimin “Nobel” për Paqe, përsëri pretendon se e...

October 8, 2026

​Greva paralizon pjesërisht Belgjikën, anulohen mbi 100 fluturime

Lajme të fundit

​Komisioneri evropian McGrath pas takimit me Ramën: Shqipëria...

Mbi tre muaj pa gjurmë: Familja vazhdon kërkimet për 78-vjeçarin Xhafer Raqi

Haxhiu për zgjedhjen e Shiroka-Pulës: Kosova tash do...

KPK publikon arsyet e shkarkimit të Blerim Isufajt...