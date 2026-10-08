Celine Dion rrëzohet gjatë koncertit në Francë
Celine Dion ka kaluar një moment të sikletshëm gjatë koncertit të saj të fundit në Francë, ku këngëtarja humbi ekuilibrin dhe për pak sa nuk u rrëzua keq në skenë. Megjithatë, ajo arriti ta përballojë situatën me qetësi dhe elegancë, shkruan TMZ. Këngëtarja dhe autorja e këngëve u ngjit në skenë të mërkurën mbrëma në…
ShowBiz
Celine Dion ka kaluar një moment të sikletshëm gjatë koncertit të saj të fundit në Francë, ku këngëtarja humbi ekuilibrin dhe për pak sa nuk u rrëzua keq në skenë. Megjithatë, ajo arriti ta përballojë situatën me qetësi dhe elegancë, shkruan TMZ.
Këngëtarja dhe autorja e këngëve u ngjit në skenë të mërkurën mbrëma në Nanterre, në kuadër të serisë së koncerteve të saj “Celine Dion Paris 2026–2027”. Gjatë interpretimit të një prej këngëve, Dion u përfshi aq shumë në muzikë, sa nisi të kërcente disa herë mbi njërën këmbë.
Por në një moment, ajo humbi ekuilibrin dhe u rrëzua në skenë, duke përfunduar ulur dhe duke zgjatur njërin krah për të frenuar rënien.
Pavarësisht incidentit, duket se Celine Dion nuk pësoi ndonjë dëmtim serioz. Ajo u ngrit menjëherë, u dha një shenjë “OK” me gishtin e madh fansave dhe vazhdoi performancën pa ndërprerje.
Personi që filmoi momentin, Gary Francq, i tha Storyful se fillimisht u befasua dhe u shqetësua kur pa këngëtaren të rrëzohej. Megjithatë, ai u impresionua nga mënyra se si Dion u ngrit menjëherë dhe vazhdoi koncertin, duke mos lejuar që incidenti të ndikonte në pjesën tjetër të shfaqjes.
Ky rikthim në skenë është veçanërisht domethënës për Celine Dion, pasi seria e koncerteve në Paris shënon performancat e saj të para pas disa vitesh.
Këngëtarja kishte qenë e detyruar të tërhiqej nga skena ndërsa përballej me sindromën e personit të ngurtë (stiff-person syndrome), një çrregullim neurologjik i rrallë që kishte ndikuar në aftësinë e saj për të performuar.
Me sa duket, entuziazmi i Celine për t’u rikthyer para publikut është i madh — por pas këtij incidenti, ndoshta do të ishte më mirë që në koncertet e ardhshme t’i mbajë të dyja këmbët në tokë!