Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj takohet me nipin e heronjve Fahri e Bahri Fazliu

Fahri Fazliu i ri, nipi i Heronjve të Kombit, Fahri dhe Bahri Fazliu, është takuar me presidentin e Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj. Sipas njoftimit, takimi është zhvilluar në një atmosferë respekti, mirënjohjeje dhe fryme kombëtare, duke vënë në pah rëndësinë e ruajtjes së vlerave, historisë dhe trashëgimisë kombëtare, transmeton lajmi.net. Në njoftim thuhet se…

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01/08/2026 20:58

Fahri Fazliu i ri, nipi i Heronjve të Kombit, Fahri dhe Bahri Fazliu, është takuar me presidentin e Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj.

Sipas njoftimit, takimi është zhvilluar në një atmosferë respekti, mirënjohjeje dhe fryme kombëtare, duke vënë në pah rëndësinë e ruajtjes së vlerave, historisë dhe trashëgimisë kombëtare, transmeton lajmi.net.

Në njoftim thuhet se ky takim pasqyron përkushtimin ndaj figurave historike dhe idealeve për të cilat u angazhuan Fahri dhe Bahri Fazliu, si pjesë e kujtesës dhe identitetit kombëtar.

Takimi është zhvilluar në Vuthaj të Malit të Zi.

Postimi i plotë i Fahri Fazliut të ri: 

Takim vëllazëror me Presidentin e Republikës së Shqipërisë, z.Bajram Begaj, në Malësinë e Madhe, në Plavë e Guci.
Një takim i mbushur me respekt, mirënjohje dhe frymë kombëtare, në shërbim të vlerave që na bashkojnë.
Respekt dhe mirënjohje!/lajmi.net/

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