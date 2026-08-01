Situata me emigrantët në Spanjë, BE thërret mbledhje urgjente

Bashkimi Evropian do të mbajë të martën një mbledhje urgjente për të diskutuar situatën e krijuar në Ceuta, pas rritjes së kalimeve të emigrantëve drejt territorit spanjoll. Sipas raportimeve të Sky News, ministrat e vendeve anëtare do të zhvillojnë bisedimet përmes videokonference, me fokus zhvillimet e fundit dhe menaxhimin e situatës. Irlanda, e cila aktualisht…

Bota

01/08/2026 20:53

Bashkimi Evropian do të mbajë të martën një mbledhje urgjente për të diskutuar situatën e krijuar në Ceuta, pas rritjes së kalimeve të emigrantëve drejt territorit spanjoll.

Sipas raportimeve të Sky News, ministrat e vendeve anëtare do të zhvillojnë bisedimet përmes videokonference, me fokus zhvillimet e fundit dhe menaxhimin e situatës.

Irlanda, e cila aktualisht mban presidencën e radhës të Bashkimit Evropian, njoftoi se ka thirrur mbledhjen e Këshillit të BE-së për Drejtësi dhe Punë të Brendshme.

Rritja e fluksit të emigrantëve drejt Ceutës ka shtyrë disa liderë evropianë të kërkojnë bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet vendeve anëtare për të luftuar emigracionin e paligjshëm dhe për të forcuar kontrollin në kufijtë e jashtëm të bllokut.

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