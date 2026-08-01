Nesër kufizohet qarkullimi i kamionëve mbi 20 tonë në autoudhët e Kosovës

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se të dielën do të hyjnë në fuqi kufizime të përkohshme për qarkullimin e automjeteve të transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë në autoudhët e Kosovës. Sipas ministrisë, masa do të zbatohet për shkak të temperaturave të larta të parashikuara për ditën e nesërme, të…

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01/08/2026 20:25

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se të dielën do të hyjnë në fuqi kufizime të përkohshme për qarkullimin e automjeteve të transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë në autoudhët e Kosovës.

Sipas ministrisë, masa do të zbatohet për shkak të temperaturave të larta të parashikuara për ditën e nesërme, të cilat pritet të arrijnë ose të tejkalojnë 32 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Kufizimi do të jetë në fuqi nga ora 11:00 deri në 17:30 dhe do të vlejë vetëm për autoudhët.

Ndërkohë, në rrugët nacionale, rajonale dhe lidhëse, qarkullimi i automjeteve të rënda do të lejohet pa kufizime.

Nga kjo masë përjashtohen automjetet e organeve të rendit dhe sigurisë publike, shërbimeve emergjente, si dhe institucionet shëndetësore.

Ministria u ka bërë thirrje operatorëve ekonomikë dhe drejtuesve të automjeteve të respektojnë kufizimin dhe të planifikojnë lëvizjet në përputhje me orarin e përcaktuar./lajmi.net/

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