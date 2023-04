Presidenti i Interit premton mijëra euro për lojtarët e tij, Asllani me shokë duhet ta prekin finalen e Stambollit Presidenti i Interit, Steven Zhang ka në kokë vetëm një ide, si të kalojë rivalët e të njëjtit qytet në garën dyshe për një vend në zonën Champions por edhe në gjysmëfinalen e dyfishtë në 10 dhe 16 maj. Ky do të jetë një muaj zjarri për zikaltërit që llogarit duhet t’i bëjnë me rivalin…