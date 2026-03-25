Presidenti i FFK-së Agim Ademi përgëzon Dardanët e Superligës: Dy hapa larg historisë së madhe

25/03/2026 21:23

Presidenti i Federata e Futbollit e Kosovës, Agim Ademi, ka përshëndetur sot performancën e futbollistëve kosovarë në arenën ndërkombëtare, duke theksuar se ata janë dëshmi e punës, përkushtimit dhe besimit në ëndrrat e tyre.

Në një postim të shpërndarë në rrjetet sociale, Ademi u shpreh se nga fushat e Superliga e Kosovës, lojtarët tanë kanë arritur të afrohen shumë pranë suksesit ndërkombëtar. “Sot, në Bratisllavë, ata janë vetëm dy hapa larg historisë së madhe,” tha presidenti i FFK-së, reporton lajmi.net

Ai vlerësoi sakrificën dhe bashkimin e futbollistëve të Superligës, të cilët sipas tij përfaqësojnë krenarinë dhe karakterin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. “Rruga nuk ka qenë e lehtë, por zemra dhe karakteri i tyre nuk janë lëkundur kurrë,” shtoi Ademi, duke i quajtur ata “Dardanët tanë të rritur me sakrificë, por të bashkuar për Kosovën.”

Në përfundim, Ademi inkurajoi të gjithë për të vazhduar të mbështesin lojtarët dhe futbollin kosovar, duke nënvizuar se rruga drejt ëndrrës vazhdon: “Vazhdojmë bashkë, drejt ëndrrës!/Lajmi.net/

