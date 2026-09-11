Presidenti i Fenerbahçes refuzon dorëheqjen e trajnerit İsmail Kartal
Presidenti i Fenerbahçes, Aziz Yıldırım, ka dalë me një deklaratë të fortë pas ndeshjes së Ligës së Kampionëve kundër Romës që përfundoi 1-1, ku trajneri İsmail Kartal kishte njoftuar dorëheqjen në konferencë për shtyp. Yıldırım ka bërë të qartë se dorëheqja nuk pranohet. “İsmail Kartal është ende në krye. Klubi duhet ta mbështesë trajnerin tonë.…
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Presidenti i Fenerbahçes, Aziz Yıldırım, ka dalë me një deklaratë të fortë pas ndeshjes së Ligës së Kampionëve kundër Romës që përfundoi 1-1, ku trajneri İsmail Kartal kishte njoftuar dorëheqjen në konferencë për shtyp.
Yıldırım ka bërë të qartë se dorëheqja nuk pranohet.
“İsmail Kartal është ende në krye. Klubi duhet ta mbështesë trajnerin tonë. Derisa të largohem unë, İsmail Kartal është trajneri i Fenerbahçes,” tha Yıldırım.
Presidenti historik i Fenerbahçes akuzoi drejtpërdrejt komunitetin e klubit dhe mediat për krijimin e një klime toksike pas kualifikimit historik në Ligën e Kampionëve pas 18 vitesh.
“Askush prej nesh nuk e dinte. Është bërë zakon në komunitetin e Fenerbahçes; askush nuk i mbështet vlerat e komunitetit. Fenerbahçe u bë kurban vetëm sepse u kualifikua për në Ligën e Kampionëve. Ka një qëndrim që qarkullon si: ‘Pse u kualifikua Fenerbahçe?'”
“Të gjithë komentuesit që thonë ‘Unë jam tifoz i Fenerbahçes’ po e tradhtojnë Fenerbahçen. Në vend që ta duartrokisni suksesin pas 18 vitesh, po e varrosni, gjë që është e turpshme.”
Yıldırım zbuloi detaje nga biseda private me Kartal pas ndeshjes dhe incidentin që çoi në dorëheqje:
“Sonte, ata hodhën një shishe në kokën e trajnerit Ismail… Sapo fola me të brenda. Ai po flet për incidentin me shishen, për këtë presion. Ai thotë: ‘Po marr ilaçe.’ Unë gjithashtu marr 30 pilula.”
Ai theksoi se ekipi luajti mirë dhe sipas llogaritjeve të klubit, kualifikimi nga grupi është i mundur.