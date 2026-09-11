Chelsea po tenton t’ia rrëmbejë Barcelonës yllin e skuadrës – në garë edhe Man Utd
Chelsea ka dalë si favorit për transferimin e mesfushorit të talentuar të Barcelonës, Marc Bernal, sipas raportimeve të GiveMeSport. 19-vjeçari, produkt i akademisë “La Masia”, tashmë ka debutuar me Spanjën dhe konsiderohet një prej mesfushorëve më premtues në Evropë në rolin e tij. Megjithatë, e ardhmja e tij në “Camp Nou” është bërë më e…
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Chelsea ka dalë si favorit për transferimin e mesfushorit të talentuar të Barcelonës, Marc Bernal, sipas raportimeve të GiveMeSport.
19-vjeçari, produkt i akademisë “La Masia”, tashmë ka debutuar me Spanjën dhe konsiderohet një prej mesfushorëve më premtues në Evropë në rolin e tij.
Megjithatë, e ardhmja e tij në “Camp Nou” është bërë më e pasigurt pas transferimit të bujshëm të Rodrit nga Manchester City gjatë verës.
Bernal e nisi sezonin si titullar në ndeshjet e para të La Ligës, por minutazhi i tij ka ndryshuar pas ardhjes së fituesit të Topit të Artë.
Trajneri i Chelseat, Xabi Alonso, po e monitoron nga afër situatën dhe e sheh Bernalin si një zgjidhje afatgjatë për mesfushën.
Londinezët e konsiderojnë atë edhe si pasues të mundshëm të Enzo Fernandezit, pas largimit të argjentinasit drejt Manchester Cityt.
Në garë është edhe Manchester United, i cili gjithashtu po e përcjell situatën e talentit spanjoll.
Megjithatë, sipas raportimeve, Chelsea aktualisht është në pozitën më të mirë për të bërë një ofertë konkrete kur të rihapet afati kalimtar.