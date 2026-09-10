Mbyllet java e parë e Ligës së Kampionëve: Bayern Munich dhe Man United me fitore bindëse, Muriqi titullar në barazimin e Fenerbahçes
Bayern Munich dhe Manchester United kanë nisur me fitore të thella aventurën e tyre në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve, ndërsa Fenerbahçe është ndalur në barazim 1-1 ndaj Romës në një nga ndeshjet më interesante të mbrëmjes. Në “Allianz Arena”, Bayern Munich triumfoi 5-0 ndaj Bodo/Glimt. Pjesa e parë u mbyll pa gola,…
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Bayern Munich dhe Manchester United kanë nisur me fitore të thella aventurën e tyre në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve, ndërsa Fenerbahçe është ndalur në barazim 1-1 ndaj Romës në një nga ndeshjet më interesante të mbrëmjes.
Në “Allianz Arena”, Bayern Munich triumfoi 5-0 ndaj Bodo/Glimt. Pjesa e parë u mbyll pa gola, me norvegjezët që arritën për një kohë të gjatë ta mbanin të mbyllur portën e tyre. Pas pushimit, megjithatë, bavarezët shpërthyen, transmeton lajmi.net.
Jamal Musiala zhbllokoi rezultatin në minutën e 47-të, ndërsa Harry Kane e dyfishoi epërsinë në minutën e 61-të. Alphonso Davies shënoi për 3-0 në minutën e 77-të, ndërsa Michael Olise kompletoi një paraqitje fantastike me dy gola, në minutat 83 dhe 90+2. Bodo/Glimt e mbylli ndeshjen me dhjetë lojtarë pas kartonit të kuq të Odin Bjortuft.
Manchester United ka bërë gjithashtu një rikthim të fuqishëm në Ligën e Kampionëve, duke mposhtur 4-0 Sabahun e Azerbajxhanit në “Old Trafford”.
“Djajtë e Kuq” e nisën ndeshjen me ritëm të kujdesshëm, por pas gjysmë ore arritën ta thyejnë rezistencën e mysafirëve. Matheus Cunha shënoi në minutën e 27-të, ndërsa Bruno Fernandes dhe Benjamin Seeko realizuan brenda pak minutash para përfundimit të pjesës së parë, duke e çuar rezultatin në 3-0.
Në pjesën e dytë, United menaxhoi avantazhin dhe Lisandro Martínez shënoi golin e katërt në minutën e 68-të. Për trajnerin Michael Carrick ishte një debutim i suksesshëm në Ligën e Kampionëve, ndërsa Šeško realizoi golin e tij të parë në këtë garë.
Në Stamboll, Fenerbahçe dhe Roma u ndanë në paqe me rezultat 1-1, në rikthimin e klubit turk në fazën kryesore të Ligës së Kampionëve pas shumë vitesh.
Në këtë takim, nga minuta e parë luajti edhe sulmuesi kosovar Vedat Muriqi, i cili ishte pjesë e formacionit titullar të Fenerbahçes.
Roma kaloi në epërsi në minutën e 39-të me Bryan Cristanten, pas aksionit të nisur nga Donyell Malen. Fenerbahçe reagoi menjëherë pas pushimit dhe Archie Brown barazoi rezultatin në minutën e 48-të, pas asistimit të Mason Greenwood.
Vendasit patën mundësi të shënonin edhe golin e fitores, por një goditje e Nathan Ake përfundoi në traversë. Në fund, të dyja skuadrat u detyruan të kënaqeshin me nga një pikë.
Në ndeshjet e tjera të mbrëmjes, Como regjistroi një fitore të madhe 4-1 ndaj RB Leipzig, ndërsa PSV Eindhoven dhe Shakhtar Donetsk barazuan 1-1. Ndërkohë, Slavia Praha dhe Lens përfundoj me rezultat 2:3 në të mirë të francezëve.
Rezultatet e të gjitha ndeshjeve të Ligës së Kampionëve të zhvilluara sonte:
- Fenerbahçe 1-1 Roma
- PSV Eindhoven 1-1 Shakhtar Donetsk
- Bayern Munich 5-0 Bodo/Glimt
- Manchester United 4-0 Sabah
- Como 4-1 RB Leipzig
- Slavia Praha 2-3 Lens./lajmi.net/