Raportimet për arrestimin e personave zyrtarë, reagon Prokuroria e Shtetit: Publiku të bazohet në informacione zyrtare
Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve dhe mediave që të mbështeten vetëm në informacione zyrtare dhe të konfirmuara nga institucioni, lidhur me raportimet e fundit për arrestime të personave zyrtarë. Përmes një deklarate, kjo zyrë ka bërë të ditur se raportimet dhe shkrimet e publikuara gjatë ditëve të fundit kanë krijuar…
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Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve dhe mediave që të mbështeten vetëm në informacione zyrtare dhe të konfirmuara nga institucioni, lidhur me raportimet e fundit për arrestime të personave zyrtarë.
Përmes një deklarate, kjo zyrë ka bërë të ditur se raportimet dhe shkrimet e publikuara gjatë ditëve të fundit kanë krijuar konfuzion në publik dhe pasiguri juridike.
“Për çështjet që ndërlidhen me punën dhe veprimet e Prokurorit të Shtetit, të bazoheni vetëm në informacione zyrtare dhe të konfirmuara nga vetë institucioni, si dhe të shmangni çdo informacion tjetër që nuk është zyrtar dhe i konfirmuar”, thuhet në deklaratë.
Po ashtu, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka siguruar qytetarët se çdo rast penal do të trajtohet në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, ligjet në fuqi dhe standardet e drejtësisë.
“Kryeprokurori i Shtetit siguron qytetarët e vendit se do të kujdeset që institucioni i Prokurorit të Shtetit të trajtojë çdo rast penal në përputhje të plotë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet në fuqi dhe standardet më të larta të drejtësisë”, thuhet në deklaratë. /Lajmi.net/