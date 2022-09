Potter përshëndetet me Brighton, flet për kalimin te Chelsea: Mendoj se është koha për sfidë të re Graham Potter është përshëndetur me skuadrën dhe tifozët e Brighton. Chelsea ka emëruar Graham Potter si trajner të ri dhe anglezi është shprehur se kjo mund të jetë pikërisht koha e duhur për këtë hap përpara. “Kane qenë tri vite të shkëlqyera me një klub që ndryshoi jetën time dhe dua të ju përshëndes të…