Policia mobilizohet për 16 shtatorin: Ndërpriten pushimet, aktivizohen njësitë rezervë në Prishtinë për ditën e aktgjykimit ndaj Thaçit e ish-krerëve të UÇK-së
Policia e Kosovës ka hartuar një plan të gjerë operacional për 16 shtatorin, ditën kur në Hagë pritet të shpallet aktgjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit. Paparaci ka mësuar detajet e këtij plani, sipas të cilit nga 15 shtatori ndërpriten pushimet vjetore për zyrtarët policorë që ndodhen brenda Kosovës, ndërsa…
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Policia e Kosovës ka hartuar një plan të gjerë operacional për 16 shtatorin, ditën kur në Hagë pritet të shpallet aktgjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Paparaci ka mësuar detajet e këtij plani, sipas të cilit nga 15 shtatori ndërpriten pushimet vjetore për zyrtarët policorë që ndodhen brenda Kosovës, ndërsa kërkesat e reja për pushim nuk do të aprovohen.
Nga mëngjesi i 16 shtatorit, një numër njësish policore do të kalojnë në orar 12-orësh, ndërsa në Prishtinë do të aktivizohen tri togje rezervë, ka mësuar Paparaci nga burime brenda Policisë.
Kryeqyteti do të përforcohet edhe me togje rezervë nga Gjilani, Ferizaj, Prizreni, Gjakova, Peja dhe Mitrovica e Jugut. Njësitë urdhërohen të jenë të pajisura me komplet pajisjet për menaxhimin e turmave.
Plani parasheh gjithashtu angazhimin në Prishtinë të operatorëve të NJRSH-së nga gjashtë rajone policore. Në dokument përmendet edhe procedura që duhet ndjekur në rast se këto njësi kanë nevojë për pajisje me gaz lotsjellës.
Masa të posaçme sigurie parashihen edhe rreth objekteve të rëndësisë së veçantë dhe përfaqësive ndërkombëtare. Policia urdhërohet të vendosë patrulla te Ambasada e Shteteve të Bashkuara, Zyra e BE-së, Zyra e Këshillit të Evropës, Rezidenca e Ambasadorit të BE-së, zyrat ndërlidhëse ruse, greke e rumune, si dhe te prokuroritë dhe gjykatat.
Një ekip i zjarrfikësve, së bashku me kamion për fikjen e zjarrit, është paraparë të vendoset më 16 shtator nga ora 10:00 në parkingun e brendshëm të EULEX-it në Zonën Industriale të Prishtinës.
Plani kërkon gjithashtu shtim të patrullimeve në zonat me popullatë të përzier dhe angazhim maksimal të inteligjencës policore për mbledhjen e informacioneve.
Mobilizimi i madh policor bëhet në ditën kur Dhomat e Specializuara në Hagë pritet të shpallin aktgjykimin e shkallës së parë ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së.
Në Prishtinë janë paralajmëruar edhe organizime publike në lidhje me shpalljen e aktgjykimit.