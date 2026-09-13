Pas dasmës lukzose, Kida me partnerin shijojnë pushimet në Sardinia të Italisë

Pak ditë pas kurorëzimit në një ceremoni luksoze në Romë, këngëtarja e njohur Kida, ka zgjedhur të vazhdojë festën me disa ditë pushimi në një prej destinacioneve më të bukura të Italisë. Kida është fotografuar në Sardinia së bashku me partnerin e saj, Ajbin, duke shijuar momente romantike larg angazhimeve dhe vëmendjes mediatike. Pas ceremonisë…

ShowBiz

13/09/2026 18:18

Pak ditë pas kurorëzimit në një ceremoni luksoze në Romë, këngëtarja e njohur Kida, ka zgjedhur të vazhdojë festën me disa ditë pushimi në një prej destinacioneve më të bukura të Italisë.

Kida është fotografuar në Sardinia së bashku me partnerin e saj, Ajbin, duke shijuar momente romantike larg angazhimeve dhe vëmendjes mediatike.

Pas ceremonisë madhështore të martesës në Romë, çifti duket se ka zgjedhur ishullin italian për të kaluar disa ditë të qeta dhe për të shijuar kohën së bashku.

Martesa e Kidës u komentua gjerësisht në rrjetet sociale, ndërsa këngëtarja ndau me ndjekësit momente nga ceremonia dhe atmosfera festive.

Tashmë, pas ditëve të veçanta në Romë, Kida dhe Ajbini po shijojnë një tjetër kapitull të rëndësishëm në jetën e tyre në brigjet e Sardinias.

Kida dhe Ajbi u martuan në Villa Miani, rezidencën historike të vendosur në majën e Monte Marios, me një pamje spektakolare mbi kryeqytetin italian.

U raportua prej muajsh se vetëm qiraja e hapësirës arrin deri në 25 mijë euro, ndonëse bashkë me stafin dhe organizimin, shpenzimet kaluan shifrën prej 70 mijë eurosh.

Artikuj të ngjashëm

September 12, 2026

Celine Dion përlotet teksa rikthehet në skenë pas gjashtë vjetësh

September 12, 2026

Burrit të Dafina Zeqirit i del problem me një “Fast Food”...

September 12, 2026

Shkurte Fejza nga marshi në Prishtinë: Urojmë që kjo të jetë finalja

September 12, 2026

Mes lotësh nga spitali, Xhuli njofton se fatkeqësisht nuk mund të...

Lajme të fundit

Policia mobilizohet për 16 shtatorin: Ndërpriten pushimet, aktivizohen...

OVL-UÇK – ndërkombëtarëve: Mos bëni politikë t’i dënoni...

Kërkesa e Kurtit për PDK-në: Të mos humbasim...

Kurti pas formimit të Qeverisë Kurti 4: Do...