Kujtim Shala: Qeverinë e zgjodhi një Kuvend i pakonstituuar

Kujtim Shala, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), ka kontestuar kushtetutshmërinë e Qeverisë së re të zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës. Në një deklaratë për Telegrafin, Shala ka thënë se Qeveria është votuar nga një Kuvend që, sipas tij, ende nuk është i konstituuar plotësisht. “Qeverinë e zgjodhi një Kuvend i pakonstituuar, prandaj ajo…

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13/09/2026 19:27

Kujtim Shala, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), ka kontestuar kushtetutshmërinë e Qeverisë së re të zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës.

Në një deklaratë për Telegrafin, Shala ka thënë se Qeveria është votuar nga një Kuvend që, sipas tij, ende nuk është i konstituuar plotësisht.

“Qeverinë e zgjodhi një Kuvend i pakonstituuar, prandaj ajo nuk është një qeveri kushtetuese”, ka deklaruar Shala.

Ai është thirrur në Kushtetutën e Kosovës, duke theksuar se Kuvendi konsiderohet i konstituuar vetëm pas zgjedhjes së kryetarit dhe të gjithë nënkryetarëve.

“Sipas Kushtetutës së Kosovës, Kuvendi konsiderohet i konstituuar pas zgjedhjes së kryetarit dhe të gjithë nënkryetarëve”, ka thënë Shala.

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