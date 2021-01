Policia italiane është duke hetuar Ronaldon, shkaku i thyerjes së rregullave anti-COVID-19

Ronaldo kishte shkuar në pushime të skijonte, në regjione të ndryshme të Italisë kur shteti kishte shpallur karantinën, transmeton lajmi.net.

Ylli i Juves, kishte thyer rregullat në ditëlindjen e tij, dhe tani po hetohet për këtë gjë.

E dashura e Ronaldos, Georgina Rodriguez postoi pamje në mediat sociale të çiftit duke hipur në një makinë bore në një vendpushim malor në Itali në fillim të kësaj jave, gjë që ka shkaktuar një hetim nga policia e Valle d’Aosta.

Ligjet italiane aktualisht ndalojnë udhëtimin midis “zonave me ngjyrë portokalli” të COVID-19 nëse nuk vazhdojnë në një shtëpi të dytë ose marrin leje të vlefshme për arsye pune, por çifti janë akuzuar për mos respektimin e atyre protokolleve për të festuar ditëlindjen e 27-të të Rodriguezit.

Portugezi kishte rezultuar me COVID-19 më herët gjatë sezonit, dhe u kritikua nga mediat italiane, të cilat raportuan se ai nuk i respektoi rregullat e karantinimit dhe shkoi në Portugali. Ky vendim i Ronaldos u cilësua si mos respekt ndaj shtetit italian.

Ndërsa, Juventus do të ndeshet me Sampdorian dhe kanë mundësi të ngjiten në pozitën e tretë në tabelë./Lajmi.net/

Cristiano Ronaldo is being investigated by Italian police for allegedly breaking Covid-19 protocol for a birthday ski trip. pic.twitter.com/PFU3M90hoH

— Goal (@goal) January 28, 2021