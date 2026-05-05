Policia e Mitrovicës me apel: Kujdes nga mesazhet dhe thirrjet, janë mashtrim

Lajme

05/05/2026 12:38

Drejtoria Rajonale e Policisë në Mitrovicën e Jugut ka apeluar për kujdes të shtuar të qytetarëve, pas rritjes së rasteve të mashtrimeve dhe keqpërdorimeve të llogarive bankare përmes komunikimeve të ndryshme elektronike.

Sipas policisë, personat e dyshuar po paraqiten rrejshëm në emër të institucioneve financiare apo kompanive të ndryshme, duke kontaktuar qytetarët përmes SMS-ve, thirrjeve telefonike dhe platformave online.

Ata kërkojnë të dhëna personale dhe bankare, përfshirë numrat e kartelave, kodet dhe fjalëkalimet, me qëllim përfitimi të kundërligjshëm.

Në disa raste, qytetarëve u dërgohen mesazhe me linke që duken si faqe zyrtare, ku pretendohet se llogaritë do të pezullohen nëse nuk përditësohen të dhënat ose nëse nuk kryhet verifikimi i menjëhershëm.

Policia apelon tek qytetarët që të mos ndajnë asnjëherë të dhëna personale apo bankare me persona të panjohur, të mos hapin linke të dyshimta të pranuara përmes SMS apo email-it, si dhe të verifikojnë çdo komunikim direkt me institucionet përkatëse.

Gjithashtu, autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të raportojnë menjëherë çdo rast të dyshimtë në organet e rendit.

