Koalicioni mes PDK-së dhe LDK-së në Prishtinë i pengon VV-së: Ka qenë edhe në mandatin e kaluar, asgjë të mirë nuk i ka sjellë kryeqytetit
Lëvizja Vetëvendosje në Prishtinë ka komentuar koalicionin qeverisës në Prishtinë ndërmjet LDK dhe PDK`së. Gëzim Sveçla, shef i GP-të VV në Prishtinë, ka thënë se realisht se koaliconi ka ndodhur qysh në nëntor të kaluar kur janë mbajtur Zgjedhjet Lokale. “Realisht ka ndodhur një zyrtarizim i asaj që tashmë dihet se ekziston dhe nuk ekziston…
Gëzim Sveçla, shef i GP-të VV në Prishtinë, ka thënë se realisht se koaliconi ka ndodhur qysh në nëntor të kaluar kur janë mbajtur Zgjedhjet Lokale.
“Realisht ka ndodhur një zyrtarizim i asaj që tashmë dihet se ekziston dhe nuk ekziston rishtasë por prej balotazhit të Zgjedhjeve Lokale prej nëntorit”, tha Sveçla.
Sveçla e komentuar edhe përplasjën ndërmjet kryetarit të LDK’së, Lumir Abdixhiku dhe kryetarit të Prishtinës, Përparim Rama.
Përplasja Abdixhiku-Rama, Sveçla e ka quajtur si farsë, meqë sipas tij, përplasje kishte edhe në mandatin e parë të Ramës, e ku Abdixhiku e kishte ri kandiduar sërish ëdhe për një mandate në Prishtinë.
“Në anën tjetër deklaratatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, se kinse LDK’ja nuk është pjesë e e koaliconit janë vetëm sa për ç’orientim të opinionit sepse i frigohen reagimit publik nga një koalicion i mundshëm LDK-PDK, siç edhe dihet në Prishtinë, ky koalicion ka qenë aktual edhe gjatë mandatit të kaluar dhe asgjë të mirë nuk i ka sjellë kryeqytetit”.
“Nuk kemi asgjë kundër koalicioneve sepse aty ku nuk ka shumicë ndodhin koaliconet problem është që këto koalicone ndodhin kundër deklaratave shumë të ashpëra ndaj njëra tjetrës që I bëjnë gjatë kohës dhe në mungesë të plotë të jotransparencës. Ne i dijëm deklaratat e z.Ismailit gjatë fushatës zgjedhore ka qenë njëri prej atyre që ka qenë më i zëshmi kundër Përparim Ramës dhe qeverisjes së mandatit të parë”, tha ai për Periskopin.
Sveçla ka thënë se në fund Abdixhikun e Ramën do t`i bëjnë bashkë interesat e ngushta në Prishtinë.
“Praktika na ka dëshmuar këto përçarjet mes Abdixhikut dhe Ramës ka ndodhur edhe në mandatin e kaluar prapë se prapë kur erdhi koha Abdixhiku e kandidoj Ramën edhe për një mandate ka pasur përçarje mes tyre edhe gjatë mandatit të kaluar po këta sa here iu cenohet interesi këta bëhen bashkë nuk e kanë problem që pakënaqësit që i kanë mes vete që janë kryesisht pakënaqësi për interesa personale dhe grupeve të tyre i harrojnë dhe bëhen bashkë në kauzat e tyre të cilat fatkeqsisht është dëshmuar që nuk i shërbejnë kryeqytettit”, përfundoj ai.