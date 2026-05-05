Lladrovci reagon për zhvillimet politike: Citon ambasadorin amerikan

Lidhur me situatat e reja në politikë, ka reaguar Ramiz Lladrovci, i cili ka komentuar zhvillimet e fundit duke cituar edhe një thënie të Ambasadorit amerikan. Në një postim në Facebook, Lladrovci ka thënë se ndryshimi i qëllimeve dhe “salltave” në politikë mund të konsiderohen legjitime nga disa, por sipas tij kjo nuk përbën politikë…

Lajme

05/05/2026 13:17

Lidhur me situatat e reja në politikë, ka reaguar Ramiz Lladrovci, i cili ka komentuar zhvillimet e fundit duke cituar edhe një thënie të Ambasadorit amerikan.

Në një postim në Facebook, Lladrovci ka thënë se ndryshimi i qëllimeve dhe “salltave” në politikë mund të konsiderohen legjitime nga disa, por sipas tij kjo nuk përbën politikë të mirëfilltë.

“Mësim i vonuar, në politikë megjithatë ka vlerë. Këtë e dëshmon një pjesë e politikës vendore e viteve të fundit. Ndryshimi i qëllimeve apo bërja e ‘salltave’ në politikë është krejt legjitime. Disa këtyre salltave u thonë politikë, për mua kjo nuk është politikë”, ka shkruar ai.

Ai ka shtuar se dallon nga ata që, siç u shpreh, “kanë mbetur për riprovimet e vjeshtës”, ndërsa ka cituar edhe një thënie të Ambasadorit amerikan: “Mos urino para derës së klubit ku do të hysh”. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 5, 2026

Anija nga Danimarka kalon Ngushticën e Hormuzit nën përcjelljen e ShBA-së

May 5, 2026

Me kërkesë të Xhelal Sveçlës, shtyhet seanca gjyqësore për hedhjen e...

May 5, 2026

KQZ: Partitë politike kanë afat deri më 7 maj për deklarim...

May 5, 2026

“Ma shkrumove zemrën bre vëllau jem” – Viktima e vrasjes në...

May 5, 2026

Të shtëna me armë pranë Shtëpisë së Bardhë

May 5, 2026

Trump: Irani do të “fshihet nga faqja e dheut” nëse godet...

Lajme të fundit

Anija nga Danimarka kalon Ngushticën e Hormuzit nën përcjelljen e ShBA-së

Me kërkesë të Xhelal Sveçlës, shtyhet seanca gjyqësore...

KQZ: Partitë politike kanë afat deri më 7...

“U pranua pa shenja jete”, spitali del me...