Policia e Kosovës zhvillon aksion në veri – zbulohet arsenal armësh, granata dhe pajisje ushtarake në Zubin Potok

Policia e Kosovës ka kryer sot bastisje në gjashtë lokacione në Zubin Potok, ku ka sekuestruar armatim të llojeve të ndryshme. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla në një postim në Facebook.

Lajme

16/04/2026 11:30

Policia e Kosovës ka kryer sot bastisje në gjashtë lokacione në Zubin Potok, ku ka sekuestruar armatim të llojeve të ndryshme.

Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla në një postim në Facebook.

Sveçla shtoi se provat e siguruara gjatë këtij operacioni dëshmojnë përpjekje të vazhdueshme për veprimtari të kundërligjshme me potencial për të cenuar sigurinë dhe stabilitetin në vend

“Pas bastisjeve të zhvilluara në gjashtë lokacione në Zubin Potok, Policia e Kosovës ka sekuestruar sot armatim të llojeve të ndryshme, radiolidhje, granatë dore, uniforma ushtarake si dhe 213 copë municion”, ka shkruar Sveçla.

Ministri ka shtuar se rendi, ligji dhe siguria në Kosovë mbeten prioritet institucional.

“Institucionet shtetërore të sigurisë do të reagojnë me vendosmëri të plotë ndaj çdo individi apo grupi që përmes veprimeve kriminale paraqet kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e qytetarëve dhe vendit tonë. Çdo veprim që rrezikon këto parime do të trajtohet me seriozitet maksimal dhe pa asnjë kompromis”, ka deklaruar Sveçla.

Artikuj të ngjashëm

April 16, 2026

Keqtrajtimi i pesë vjeçarit në Lipjan, Prokuroria: Kemi autorizuar Policinë për...

April 16, 2026

Nënshkruhet marrëveshja për eliminimin e tatimit të dyfishtë ndërmjet Kosovës dhe...

April 16, 2026

Kuvendi i Shqipërisë mban një minutë heshtje për ish-kongresmenin amerikan Eliot...

April 16, 2026

Çfarë e pret NATO-n?

April 16, 2026

Nëntë të vrarë në të shtënat e dyta në një shkollë...

April 15, 2026

Meloni dhe Zelensky takohen në Romë, kryeministrja italiane: Mbështetja për Ukrainën...

Lajme të fundit

Keqtrajtimi i pesë vjeçarit në Lipjan, Prokuroria: Kemi...

Nënshkruhet marrëveshja për eliminimin e tatimit të dyfishtë...

Kuvendi i Shqipërisë mban një minutë heshtje për...

Inspektorati Qendror i Punës nis inspektime në Prishtinë,...