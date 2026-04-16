Deputetja e LDK-së: Të ndalohet kapja e Gjykatës Kushtetuese
Shefja e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku-Sadriu i ka bërë thirrje partisë në pushtet që të ndalojë, siç ka thënë, kapjen e Gjykatës Kushtetuese.
Një gjë të tillë, ajo e ka thënë me pretendimin se emrat e propozuar për anëtarë të Kushtetueses janë të afërt me Lëvizjen Vetëvendosje.
Pikërisht për këto propozime, Kuvendi i Kosovës pritet që të votojë në seancën e nesërme.
“Kur në listë dalin kandidatë, familjarë me lidhje të afërta me propagandues politik, atëherë nuk kemi më proces të drejtë e të pastër. Kemi tentativë për kontroll e kapje institucionale, rrjedhimisht për ta kthyer Gjykatën Kushtetuese në vegël të pushtetit. Kushtetuesja është gardian i Kushtetutës. Jo mburojë për partinë në pushtet e as strehë për të afërmit e tyre. Por as edhe për shpërblim politik për ata që i shërbyen propagandës partiake! Prandaj dhe Kushtetuesja duhet të qëndroj mbi politikën dhe jo nën të.”, ka shkruar ajo në rrjetin social facebook.
Ajo ka thënë se nesër është e rëndësishme që çdo deputet të mendojë mirë kë e përkrah.
“Është pikërisht ky moment që të vendosim: A duam Gjykatë të pavarur, apo drejtësi të kapur që i shërben pushtetit?! Nëse kapet Kushtetuesja, lëkundet vetë shteti. Prandaj, kjo nuk është një ditë e zakonshme. Kjo është dita kur vendosim nëse shtetin tonë e shohim përtej interesave partiake.”, ka shkruar Lushaku-Sadriu.