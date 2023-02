Pogba rikthehet në fushë, s’kishte luajtur që nga muaji prill i vitit të kaluar

Rikthimi i francezit ndodhi në ndeshjen derbi ndaj Torinos, e vlefshme për xhiron e 24-të në Serie A, shkruan Lajmi.net

Pogba s’kishte luajtur me ekipin nga Torino që nga muaji prill i vitit të kaluar. Ai mungoi për shkak të një lëndimi të rëndë.

Ai u inkuadrua në lojë në minutën e 69’të të takimit, duke zëvendësuar kështu bashkëlojtarin e tij, Barrenechea.

POGBACK 🖤🤍

Paul Pogba makes his second debut for Juventus after returning to the club in the summer 🙏 pic.twitter.com/LdFQzhYNRp

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 28, 2023