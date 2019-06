‘Plisat’ reagojnë ndaj Ademit: Së shpejti do të kemi një Kombëtare

Mes emrave si ‘Kuqezinjtë e Jakovës’, ‘Intelektualët’, ‘Forca’, u përmendën edhe ‘Plisat’ – të katër tifozëritë vazhdon përkrahjen ndaj Kombëtares së Shqipërisë.

Këta të fundit i kanë reaguar sot kryetarit të FFK-së, duke demantuar tërësisht deklaratën e tij, shkruan lajmi.net.

I pari i këtij tifogrupi, Albert Kastrati në llogarinë e tij në Facebook ka shkruajtuar se shumë shpejtë ”FFK dhe FSHF do të bashkohen dhe do të kemi një Kombëtare”.

Ja postimi i plotë i ‘Tigrit’:

”Shum shpejt FFSH dhe FFK do te bohen bashk dmth veq FFSH po ashtu edhe lojtaret e Kosoves edhe te Shqipris do te bashkohen edhe te bohet nje kombtare, per nje kohe te shkurt krejt tifozet e kosoves do te bohen Plisa..Edhe ne fund edhe Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri po bashkohen me Shqiprine”, shtoi Kastrati. /Lajmi.net/