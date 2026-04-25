Planet e qeverisë për Komision të ri të Jurisprudencës, Zyra e BE i drejtohet me shqetësim Kuvendit

25/04/2026 22:29

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, përmes ushtrueses së detyrës së shefes, Eva Palatova, i është drejtuar kryetares së Kuvendit, Albulena Haxhiu, duke shprehur shqetësime për zhvillimet e fundit që lidhen me emërimet në Komisionin për Provimin e Jurisprudencës.

Në letrën zyrtare, BE thekson se këto zhvillime ngrenë pikëpyetje për pavarësinë dhe paanshmërinë e sistemit të drejtësisë, si dhe për respektimin e parimeve të sundimit të ligjit, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Sipas BE-së, vendimi i Qeverisë për emërimin e anëtarëve të rinj në këtë komision nuk duhet të ndërpresë para kohe mandatin e anëtarëve aktualë, duke ngritur dilema për kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e këtij veprimi.

Në këtë kontekst, BE i ka bërë thirrje Kuvendit që të ushtrojë mbikëqyrje të duhur dhe të shmangë miratimin e proceseve që mund të cenojnë këto parime, duke kërkuar që çdo emërim të jetë transparent, i bazuar në meritë dhe në përputhje me standardet evropiane.

Zyra e BE-së në Kosovë ka riafirmuar gatishmërinë për dialog dhe mbështetje në funksion të forcimit të sundimit të ligjit dhe institucioneve demokratike në vend.

