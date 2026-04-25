Irani i dërgon ofertë të re ShBA-ve, deklarohet Trump: Ata ofruan shumë, por jo mjaftueshëm

25/04/2026 22:59

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se Irani ka paraqitur një ofertë të re në kuadër të negociatave mes dy vendeve, por sipas tij ajo ende nuk është e mjaftueshme për arritjen e një marrëveshjeje.

Duke folur të shtunën para gazetarëve jashtë Air Force One, Trump bëri të ditur se kishte vendosur të mos dërgojë më një delegacion amerikan në Pakistan për raundin e ardhshëm të bisedimeve këtë fundjavë, pasi oferta fillestare e Iranit nuk përmbushte pritjet e tij, transmeton lajmi.net.

“Ata na dhanë një dokument që duhej të kishte qenë më i mirë dhe, interesant është se menjëherë pasi e anulova, brenda 10 minutash, morëm një dokument të ri që ishte shumë më i mirë”, deklaroi Trump.

Megjithatë, presidenti amerikan theksoi se edhe oferta e përmirësuar nuk është ende në nivelin që kërkon Uashingtoni.

“Ata ofruan shumë, por jo mjaftueshëm”, shtoi ai.

Deklaratat e Trump sugjerojnë se negociatat mes SHBA-së dhe Iranit mbeten të hapura, por ende larg një marrëveshjeje përfundimtare, pavarësisht lëvizjeve të fundit diplomatike nga Teherani./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 25, 2026

Trump “e kthen mbrapsht” delegacionin amerikan: Nuk ka më takime, vetëm...

April 25, 2026

Presidenti i Iranit thirrje për kursim të energjisë: Në vend të...

Lajme të fundit

​Alarm për bombë në një qendër tregtare në Tiranë, reagon policia

Ngërçi për Presidentin | Abdixhiku sfidon Kurtin me...

Planet e qeverisë për Komision të ri të...

Stabilizohet funksionimi i elektrofiltrave në “Kosova A” ...