Foda takon talentin e Salzburgut, Arion Selimin – sinjale se mund t’i bashkohet Kosovës
Përzgjedhësi i Kosovës, Franco Foda, po vazhdon të monitorojë nga afër futbollistët e rinj me potencial për fanellën dardane.
Vizita e tij e radhës ishte në Austri, ku takoi talentin e RB Salzburg, Arion Selimi, në qendrën stërvitore të klubit, transmeton lajmi.net.
Dyshja publikuan edhe një fotografi së bashku, gjë që është interpretuar nga shumë tifozë si një sinjal pozitiv se mesfushori i ri mund të zgjedhë në të ardhmen të përfaqësojë Kosovën në arenën ndërkombëtare.
Selimi aktivizohet në pozitën e mesfushorit dhe aktualisht është pjesë e akademisë së Salzburgut, ku ka regjistruar paraqitje me grupmoshat U16 dhe U18 të klubit austriak.
Takimi me Fodën shihet si pjesë e përpjekjeve të Federatës së Futbollit të Kosovës për të afruar talente të reja në projektin e kombëtares./lajmi.net/