Parashikimi i motit për të dielën: Rritje e lehtë e temperaturave dhe mot kryesisht i qëndrueshëm

E diela pritet të karakterizohet nga kushte të ngjashme atmosferike me ditën e shtunë, me mot kryesisht të qëndrueshëm dhe me diell, por me një rritje të lehtë të temperaturave maksimale. Sipas parashikimeve meteorologjike, rritja e temperaturave do të ndodhë si pasojë e forcimit të rrezatimit diellor dhe vazhdimit të masave stabile të ajrit në…

25/04/2026 23:50

Sipas parashikimeve meteorologjike, rritja e temperaturave do të ndodhë si pasojë e forcimit të rrezatimit diellor dhe vazhdimit të masave stabile të ajrit në rajon, transmeton lajmi.net.

Vranësirat do të jenë më të theksuara në zonat malore, ku pritet zhvillim i dobët i vranësirave konvektive gjatë orëve të pasdites, si pasojë e proceseve orografike.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3 dhe 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 19 deri në 22 gradë Celsius.

Era do të fryjë e lehtë deri mesatare, me drejtim të ndryshueshëm gjatë ditës./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 25, 2026

Deri me kaq mijë euro do të gjobiten ata që “ndihmojnë”...

April 25, 2026

Eurodeputeti që i ndihmoi Kosovës për vizat kërkon të gjendet zgjidhja...

April 25, 2026

Sadiku për Kurtin: Manipulon, mashtron dhe tërhiqet, edhe me 90% të...

April 25, 2026

Irani i dërgon ofertë të re ShBA-ve, deklarohet Trump: Ata ofruan...

April 25, 2026

Trump “e kthen mbrapsht” delegacionin amerikan: Nuk ka më takime, vetëm...

April 25, 2026

Presidenti i Iranit thirrje për kursim të energjisë: Në vend të...

Lajme të fundit

Deri me kaq mijë euro do të gjobiten...

Eurodeputeti që i ndihmoi Kosovës për vizat kërkon...

Foda takon talentin e Salzburgut, Arion Selimin –...

Ermiona Lekbello largohet nga Ferma VIP