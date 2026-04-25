Parashikimi i motit për të dielën: Rritje e lehtë e temperaturave dhe mot kryesisht i qëndrueshëm
E diela pritet të karakterizohet nga kushte të ngjashme atmosferike me ditën e shtunë, me mot kryesisht të qëndrueshëm dhe me diell, por me një rritje të lehtë të temperaturave maksimale. Sipas parashikimeve meteorologjike, rritja e temperaturave do të ndodhë si pasojë e forcimit të rrezatimit diellor dhe vazhdimit të masave stabile të ajrit në…
E diela pritet të karakterizohet nga kushte të ngjashme atmosferike me ditën e shtunë, me mot kryesisht të qëndrueshëm dhe me diell, por me një rritje të lehtë të temperaturave maksimale.
Sipas parashikimeve meteorologjike, rritja e temperaturave do të ndodhë si pasojë e forcimit të rrezatimit diellor dhe vazhdimit të masave stabile të ajrit në rajon, transmeton lajmi.net.
Vranësirat do të jenë më të theksuara në zonat malore, ku pritet zhvillim i dobët i vranësirave konvektive gjatë orëve të pasdites, si pasojë e proceseve orografike.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3 dhe 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 19 deri në 22 gradë Celsius.
Era do të fryjë e lehtë deri mesatare, me drejtim të ndryshueshëm gjatë ditës./lajmi.net/