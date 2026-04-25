Eurodeputeti që i ndihmoi Kosovës për vizat kërkon të gjendet zgjidhja për Presidentin: Po humbni shumë

Bllokadat politike rreth formimit të institucioneve, të cilat po vazhdojnë edhe këtë vit, nga eurodeputeti holandez Thijs Reuten, po konsiderohen si mundësi të humbura për Kosovën. Ai tha se forcat politike në vend duhet t’i lënë anash ndasitë e së kaluarës dhe të gjejnë zgjidhje. “Ngërçi politik tani po e dërgon Kosovën drejtë mundësive të…

25/04/2026 23:30

Bllokadat politike rreth formimit të institucioneve, të cilat po vazhdojnë edhe këtë vit, nga eurodeputeti holandez Thijs Reuten, po konsiderohen si mundësi të humbura për Kosovën.

Ai tha se forcat politike në vend duhet t’i lënë anash ndasitë e së kaluarës dhe të gjejnë zgjidhje.

“Ngërçi politik tani po e dërgon Kosovën drejtë mundësive të humbura, fonde të humbura dhe kjo nuk është në interes të asnjë qytetari të Kosovës, pa marrë parasysh se cilën parti ata e kanë votuar. Prandaj i thërras të gjitha forcat politike që të bashkohen, t’i tejkalojnë dallimet nga e kaluara”, tha në KlanKosova.

“Sepse ky nuk është momenti për zvarritje të mëtutjeshme dhe unë vërtet shpresoj se nevojat e popullit të Kosovës do të mbizotërojnë dhe do të çojnë në një zgjidhje”, theksoi eurodeputeti holandez Thijs Reuten

Artikuj të ngjashëm

April 25, 2026

Parashikimi i motit për të dielën: Rritje e lehtë e temperaturave...

April 25, 2026

Deri me kaq mijë euro do të gjobiten ata që “ndihmojnë”...

April 25, 2026

Sadiku për Kurtin: Manipulon, mashtron dhe tërhiqet, edhe me 90% të...

April 25, 2026

Irani i dërgon ofertë të re ShBA-ve, deklarohet Trump: Ata ofruan...

April 25, 2026

Trump “e kthen mbrapsht” delegacionin amerikan: Nuk ka më takime, vetëm...

April 25, 2026

Presidenti i Iranit thirrje për kursim të energjisë: Në vend të...

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për të dielën: Rritje e...

Deri me kaq mijë euro do të gjobiten...

Foda takon talentin e Salzburgut, Arion Selimin –...

Ermiona Lekbello largohet nga Ferma VIP