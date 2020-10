Pirja e kafes përpara vaktit të mëngjesit mund t’ua shkaktojë këtë sëmundje të rëndë

Por ekspertët paralajmërojnë se është më mirë t’i përmbahesh dozave të kafeinës deri pas mëngjesit sepse pirja rregullisht e kafesë paraprakisht mund të rrisë rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2 në planin afatgjatë, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

Studiuesit në Universitetin e Bath u kërkuan 29 vullnetarëve të pinin një kafe të zezë të fortë rreth një orë pasi u çuan për të kuptuar se si kjo do të ndikonte në sheqerin e tyre në gjak pas mëngjesit.

Pasi kishin pirë kafenë me sheqer – e ngjashme me përmbajtjen e kalorive me drithërat ose dolli me reçel – sheqeri i tyre në gjak ishte rreth 50 përqind më i lartë se kur kalonin pa kafe.

Ky mund të mos jetë një problem i menjëhershëm, por sheqeri i rritur shpesh në gjak me kalimin e viteve mund të çojë në diabet dhe sëmundje të zemrës, tha studimi i publikuar Revistën Britanike të të Ushqyerit. /Lajmi.net/