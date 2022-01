Përpos Barcelonës edhe Dortmund i bashkohet garës për Christensen

Christensen është i lidhur me largimin nga Chelsea pas nuk kanë gjetur “gjuhën e përbashkët” për rinovim, derisa ishte i lidhur me kalimin te Barcelona, transmeton lajmi.net.

Sidoqoftë, gazetari i ‘Bild’, Christian Falk raporton se Dortmund është gjithashtu në garë për shërbimet e danezit.

Sipas tij, Christensen nuk do rinovojë me Chelsean pasi edhe ka ndryshuar agjentin, që është duke negociuar me klubet e tjera të interesuara./Lajmi.net/

TRUE✅ @BVB is interested in Andreas Christensen (25). The Player was in good talks with @ChelseaFC in August for a new contract. But since November Christensen has a new agent who is talking with interested clubs again. Christensen is a free agent in summer pic.twitter.com/svWCL1IKp2

— Christian Falk (@cfbayern) January 13, 2022