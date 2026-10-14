Përplasje mes Sylës dhe Rexhajt: Ëndërra jote me u shkatërru shtetet shqiptare – ti ki diagnozë
Përplasje të ashpër ka pasur në “Pressing” të T7, në mes të gazetarit Valon Syla dhe analistit Albatros Rexha. Teksa po flisnin për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe Shqipëri, ata debatuan me tone të larta. “Ëndrra jote me i shaktërru shtetet shqiptare, nuk bëhet”, tha Rexhaj. “Ti jë për diagnozë more”, ia ktheu Syla.…
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Përplasje të ashpër ka pasur në “Pressing” të T7, në mes të gazetarit Valon Syla dhe analistit Albatros Rexha.
Teksa po flisnin për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe Shqipëri, ata debatuan me tone të larta.
“Ëndrra jote me i shaktërru shtetet shqiptare, nuk bëhet”, tha Rexhaj.
“Ti jë për diagnozë more”, ia ktheu Syla.