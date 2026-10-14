Meloni kundër marrëveshjes së Trump për naftën ruse: Zgjedhje e rrezikshme, i jep legjitimitet Moskës
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka kritikuar vendimin e presidentit amerikan Donald Trump lidhur me naftën ruse, duke paralajmëruar se një lëvizje e tillë mund të sjellë të ardhura shtesë për financimin e luftës së Rusisë në Ukrainë. Sipas Melonit, përfitimet e mundshme nga kjo marrëveshje janë të pasigurta, ndërsa pasojat mund të jenë të rëndësishme…
Bota
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka kritikuar vendimin e presidentit amerikan Donald Trump lidhur me naftën ruse, duke paralajmëruar se një lëvizje e tillë mund të sjellë të ardhura shtesë për financimin e luftës së Rusisë në Ukrainë.
Sipas Melonit, përfitimet e mundshme nga kjo marrëveshje janë të pasigurta, ndërsa pasojat mund të jenë të rëndësishme për politikën perëndimore ndaj Moskës.
“Rezultati i kësaj zgjedhjeje është i dyshimtë, ndërsa rreziqet janë të qarta”, u shpreh ajo, duke paralajmëruar se një vendim i tillë mund t’i japë legjitimitet Moskës, ndërkohë që sulmet ruse ndaj qyteteve ukrainase vijojnë.
Sipas kryeministres italiane, të ardhurat shtesë nga nafta mund të përdoren për financimin e luftës, ndërsa lehtësimi i kufizimeve mund të dobësojë ndikimin e sanksioneve perëndimore ndaj Rusisë.
Meloni theksoi gjithashtu se rritja e çmimeve të karburanteve lidhet kryesisht me luftën në Iran dhe jo me konfliktin në Ukrainë.
Gjatë fjalimit të saj, kryeministrja italiane u ndal edhe te shpenzimet për mbrojtjen dhe sigurinë, duke kundërshtuar pretendimet se rritja e tyre do të vinte në dëm të shërbimeve publike, si shëndetësia dhe arsimi.
Meloni argumentoi se fleksibiliteti më i madh në financimin e mbrojtjes nënkupton mundësi për burime shtesë përtej kufizimeve të zakonshme buxhetore evropiane.
“Ata që thonë se siguria më e madhe do të thotë më pak spitale dhe se burimet po largohen nga shërbimet thelbësore nga një qeveri luftënxitëse, gënjejnë, duke e ditur se po e bëjnë këtë”, deklaroi ajo.
Kryeministrja iu përgjigj gjithashtu kritikave të opozitës, duke kujtuar se, sipas saj, edhe qeveritë e mëparshme kishin miratuar rritje të konsiderueshme të shpenzimeve ushtarake, përfshirë gjatë pandemisë së COVID-19.
Duke folur për luftën në Ukrainë, Meloni argumentoi se zhvillimet në terren nuk përputhen me pretendimet e propagandës së Kremlinit. Sipas saj, Rusia ka fituar pak territor që nga fillimi i vitit, ndërsa në shtator ka humbur një pjesë të fitimeve të mëparshme.
Kryeministrja ia atribuoi këtë rezultat rezistencës së forcave ukrainase dhe mbështetjes së vendeve perëndimore, duke theksuar se kjo mbështetje mbetet një instrument i rëndësishëm për ta çuar Moskën drejt negociatave serioze.
“Askush në këtë sallë nuk dëshiron luftë, të gjithë duam paqe. Dallimi qëndron në mënyrën se si mendojmë se do të arrijmë atje”, u shpreh Meloni.
Ajo kërkoi që Bashkimi Evropian të mos mbetet spektator në përpjekjet diplomatike për zgjidhjen e konfliktit. Sipas saj, 27 vendet anëtare duhet të identifikojnë një figurë autoritare, me mandat të përbashkët, e cila të përfaqësojë Evropën në tryezën e negociatave.
Meloni përmendi gjithashtu bashkëpunimin e Francës, Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe në formatin E3, duke theksuar se çdo përpjekje diplomatike që synon të përfaqësojë interesat evropiane duhet të ketë një mandat të qartë.
Një tjetër çështje e rëndësishme në fjalimin e Melonit ishte situata në Lindjen e Mesme, veçanërisht zhvillimet në Iran, Gjirin Persik dhe marrëdhëniet mes Izraelit e Libanit.
Kryeministrja italiane deklaroi se Roma mbështet arritjen e një paqeje të qëndrueshme mes Izraelit dhe Libanit, duke shprehur gatishmërinë për të ndërmjetësuar sërish në negociata.
Ajo përmendi mundësinë e një nisme të përbashkët franko-italiane pas përfundimit të misionit UNIFIL, me synimin për të ndihmuar Forcat e Armatosura Libaneze të ushtrojnë kontrollin dhe sovranitetin e shtetit në të gjithë territorin e tij.
Meloni kërkoi gjithashtu forcimin e misionit detar evropian Aspides, të cilin Italia e drejton, duke argumentuar se nevojiten më shumë anije për të garantuar sigurinë e lundrimit.
Sipas saj, liria e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit dhe në Bab el-Mandeb përbën një interes jetik për Evropën, për shkak të rëndësisë së këtyre korridoreve për tregtinë ndërkombëtare dhe furnizimet energjetike.
Në prag të diskutimeve për buxhetin e ardhshëm evropian, Meloni deklaroi se Italia nuk do të mbështesë një marrëveshje vetëm për të përmbushur një afat kohor.
Ajo theksoi se synimi për të arritur një marrëveshje deri në fund të vitit nuk duhet të jetë më i rëndësishëm se përmbajtja dhe përfitimet konkrete për vendet anëtare.
“Ne nuk do të nënshkruajmë një marrëveshje të padobishme vetëm për të përmbushur një afat. Do të nënshkruajmë një marrëveshje vetëm kur të jetë e përshtatshme për Italinë”, deklaroi kryeministrja.
Meloni shprehu rezerva për burimet e reja të të ardhurave të propozuara nga Komisioni Evropian, duke kundërshtuar vendosjen e taksave të reja dhe kërkuar që barra financiare mbi buxhetet kombëtare të jetë sa më e vogël.
Ajo propozoi gjithashtu shqyrtimin e një shlyerjeje më graduale të borxhit të programit “BE-ja e Gjeneratës së Ardhshme”, në mënyrë që detyrimet financiare të mos kufizojnë investimet në fusha të tjera strategjike.