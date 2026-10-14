Haradinaj: Ku ka më rëndë se me të falënderu ministri i Jashtëm i Serbisë në Këshill të Sigurimit?

Anëtari i kryesisë së Aleancës Daut Haradinaj, ishte tejet kritik ndaj Qeverisë Kurti rreth temës së ish-katërshes së UÇK-së. Haradinaj në emisionin Rubikon në Klan Kosova tha se në disa momente Qeveria ka qenë më agresive sesa Serbia ndaj ish-krerëve të UÇK-së. “Çka ka më të rëndë se me të falënderu ministri i Jashtëm i…

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14/10/2026 23:56

Anëtari i kryesisë së Aleancës Daut Haradinaj, ishte tejet kritik ndaj Qeverisë Kurti rreth temës së ish-katërshes së UÇK-së.

Haradinaj në emisionin Rubikon në Klan Kosova tha se në disa momente Qeveria ka qenë më agresive sesa Serbia ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

“Çka ka më të rëndë se me të falënderu ministri i Jashtëm i Serbisë në Këshill të Sigurimit? Çka duhet me pas më shumë? S’jam duke fol me emra se janë të parëndësishëm, është ministër i institucionit. Ministër, e ka mbajtur përgjegjësinë kryesore, ka qenë ministre e Jashtme e tash është ministre e Drejtësisë, por zotëri Kurti e ka mendësinë e njëjtë”, tha Haradinaj në Klan Kosova.

Ai theksoi se kjo qeveri që 6 vjet asnjë veprim se ka bërë për ish-krerët e UÇK-së.

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