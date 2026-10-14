Reali i madh nuk dëshpron në fund – me zor të madh rikthen epërsin ndaj Romës dhe fiton pikët e plota
Skuadra e Real Madridit ka shënuar golin e epërsisë ndaj Romës, e vlefshme për UEFA Champions League. Golin për 3:4 e shënoi Rudiger. Rudiger shënoi gol në minutate e fundit për t’i kaluar mysafirët në epërsi. VIDEO
Sport
Skuadra e Real Madridit ka shënuar golin e epërsisë ndaj Romës, e vlefshme për UEFA Champions League.
Golin për 3:4 e shënoi Rudiger.
Rudiger shënoi gol në minutate e fundit për t’i kaluar mysafirët në epërsi.