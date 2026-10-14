Reali i madh nuk dëshpron në fund – me zor të madh rikthen epërsin ndaj Romës dhe fiton pikët e plota

Skuadra e Real Madridit ka shënuar golin e epërsisë ndaj Romës, e vlefshme për UEFA Champions League. Golin për 3:4 e shënoi Rudiger. Rudiger shënoi gol në minutate e fundit për t’i kaluar mysafirët në epërsi. VIDEO

Sport

14/10/2026 22:57

Skuadra e Real Madridit ka shënuar golin e epërsisë ndaj Romës, e vlefshme për UEFA Champions League.

Golin për 3:4 e shënoi Rudiger.

Rudiger shënoi gol në minutate e fundit për t’i kaluar mysafirët në epërsi.

VIDEO

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