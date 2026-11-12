Arlinda e pranon publikisht: Kam pëlqim për Norën
Arlinda ka ndarë me Akilin një detaj lidhur me raportin e saj me Norën, duke i treguar se banorët e tjerë po e ngacmojnë për pëlqimin që ka ndaj saj. Gjatë bisedës, Akili e pyeti nëse ajo ka pëlqim për Norën. “A të pëlqen ty Nora?”, e pyeti Akili. “Po”, u përgjigj Arlinda, duke e…
ShowBiz
Arlinda ka ndarë me Akilin një detaj lidhur me raportin e saj me Norën, duke i treguar se banorët e tjerë po e ngacmojnë për pëlqimin që ka ndaj saj.
Gjatë bisedës, Akili e pyeti nëse ajo ka pëlqim për Norën.
“A të pëlqen ty Nora?”, e pyeti Akili.
“Po”, u përgjigj Arlinda, duke e pranuar hapur pëlqimin e saj.
Gjithashtu ajo i tregoi Akilit se edhe Nora e di për këtë.
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